Антикоррупционный суд закрыл дело против Кулика

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное дело против бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика.

Об этом объявил судья Олег Колиуш во время подготовительного заседания.

В 2016 году Кулику инкриминировали незаконное обогащение (ч.2 ст.368-2 УК Украины), в частности покупку дорогой недвижимости, не соответствующей уровню его доходов. В материалах дела говорилось, что Кулик приобрел в собственность активы стоимостью по меньшей мере 2,866 млн гривен, которые потом были оформлены на мать его детей Ирину Нимец.

В начале 2019 года Конституционный Суд признал Кулику статью ст.368-2 неконституционной, в связи с чем сторона обвинения подала ходатайство о закрытии дела.

"В связи с тем, что статью 368-2 УК Украины признали не соответствующей Конституции Украины, суд считает возможным ходатайство прокурора удовлетворить и закрыть уголовное производство в отношении Кулика", - сказал судья.

С имущества бывшего прокурора и его банковских счетов снят арест.

Напомним, в 2016 году Кулику предъявили обвинения в незаконном обогащении и вскоре перевели из военной прокуратуры на пост начальника международного отдела ГПУ.

На этой должности Кулик начал заниматься делом Burisma и Хантера Байдена. Именно он подготовил досье с обвинениями в Хантера Байдена, там говорилось о наличии доказательств коррупции, направленной на личное обогащение его отца Джо Байдена.

Также Кулик в марте 2017 года заключил с экс-директором курченковской компании "Газ Украины-2020" Аркадием Кашкиным сделку о признании вины. Ее результатом стала конфискация в госбюджет $1,5 млрд, принадлежавших окружению Виктора Януковича. В связи с этим в апреле 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назвал Кулика эффективным сотрудником.

В апреле 2019 года Кулик просил Луценко открыть уголовное производство против замгенпрокурора Евгения Енина относительно его содействия участникам организованной преступной группы бизнесмена Сергея Курченко. По делу этому делу Кулик вынес сообщения о подозрении экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, замглавы Администрации Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Тогда в ГПУ заявили, что прокурор Кулик неправомерно объявил подозрения, поскольку "указанные лица не считаются подозреваемыми".

В ноябре 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика за непрохождение аттестации.