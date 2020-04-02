У Зеленского заявили о создании координационного совета по продовольственной безопасности

В него войдут представители профильных ведомств, АПК, химпрома и других смежных отраслей.

У Зеленского заявили о создании координационного совета по продовольственной безопасности
Олег Устенко
Фото: Макс Требухов

Советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко считает, что сегодня Украина находится на передовой борьбы с распространением коронавируса, однако есть процессы в стране, которые нельзя останавливать. Об этом Устенко заявил УНИАН.

Среди них Устенко выделил качественное обеспечение и проведение весенне-полевых работ.

«Мы уже сегодня должны серьезно думать о том, как в рамках чрезвычайной ситуации подготовить и обеспечить также и осеннюю посевную. В этом процессе активно задействованы не только сельскохозяйственные предприятия, но и смежные отрасли. Надо вносить удобрения – значит, важна бесперебойная работа украинских химиков. Важна поставка топлива. Важна работа всей логистической системы в масштабах страны – все, что касается вопросов, связанных с работой складов, транспортировкой грузов и в одну, и в другую сторону – и в поля, и с полей», - заявил Устенко.

Советник Зеленского отметил, что в данный момент национальный приоритет номер один в Украине – это борьба с коронавирусом, однако после эпидемии страна не должна оказаться в ситуации продовольственного кризиса.

«Поэтому приоритетом номер два в нынешних условиях я назвал бы защиту продовольственной безопасности нашей страны. От того, как будут обстоять дела в АПК и в обеспечивающих его отраслях, будет зависеть, будет ли у нас хлеб на столе в этом и следующем году», - считает советник президента.

«Осознавая все риски и угрозы, которые есть на сегодняшний день, мы инициируем создание оперативного координационного совета под рабочим названием «Урожай 2020», - добавил Устенко.

По словам советника Владимира Зеленского, в этот координационный совет войдут представитель Офиса Президента, представители Министерства экономики, сам министр экономики, который уже подтвердил свое участие в этом формате.

«В этот же координационный совет должны будут войти представители СНБО, потому что в текущих условиях это серьезный вызов для них тоже. На сегодняшний день у нас уже есть запросы от профильных ассоциаций химиков и аграриев, которые готовы предоставить своих экспертов, и мы будем активно использовать опыт и видение специалистов, которые в прямом и переносном смысле работают «в полях», и которые могут давать быструю обратную связь», - отметил Устенко.

По его словам, в случае необходимости будут привлечены профильные специалисты из других министерств и из регионов.

«Очевидно, что к решению многих задач понадобится привлекать не только представителей аграрного сектора или химиков, или представителей сельскохозяйственного машиностроения, но нужны будут специалисты и из Министерства инфраструктуры, нужны будут специалисты из силовых ведомств, если будут затрагиваться такого рода моменты. Возможно, будут нужны специалисты из Министерства финансов», - заявил советник президента.

По словам Устенко, это первые посевные кампании и первый урожай в истории независимой Украины, которые необходимо будет обеспечить в таких экстраординарных условиях.

«Это реальная борьба за стабильность на украинском продовольственном рынке, а также за наш экспорт. Поэтому должна быть комплексная слаженная работа государства совместно с представителями критически важных отраслей. Задача координационного совета в том, чтобы оперативно реагировать на проблемы и новые вызовы», - отметил Олег Устенко.

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