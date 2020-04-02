Владимир Зеленский может вернуться в "Квартал 95"

Президент Владимир Зеленский может вернуться в студию "Квартал 95" в качестве художественного руководителя. Произойдет это не сейчас, но друг и бывший коллега Зеленского, комик Евгений Кошевой, не исключает, что в будущем это возможно. На данный момент обязанности руководителя выполняет Кошевой, но он признается, что у Зеленского все получалось намного лучше.

"Я с удовольствием отдам ему эту должность. Когда ты 15 лет в коллективе и просто находишься под чьим руководством, а потом это все падает тебе на голову. Все так быстро произошло. Очень интересное время…", – поделился Кошевой в онлайн-интервью.

По словам Кошевого, дела в студии "Квартал 95" после ухода Зеленского стали идти хуже. Он совмещал в одном лице и менеджера, и талантливого и художественного руководителя, и занимался параллельно другими вопросами, о которых другие члены коллектива могли не беспокоится.

"А теперь оно разошлось по другим людям. И теперь мы не можем понять, как он это делал", – сказал Евгений Кошевой.