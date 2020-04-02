Владимир Зеленский может вернуться в "Квартал 95"
Президент Владимир Зеленский может вернуться в студию "Квартал 95" в качестве художественного руководителя. Произойдет это не сейчас, но друг и бывший коллега Зеленского, комик Евгений Кошевой, не исключает, что в будущем это возможно. На данный момент обязанности руководителя выполняет Кошевой, но он признается, что у Зеленского все получалось намного лучше.
"Я с удовольствием отдам ему эту должность. Когда ты 15 лет в коллективе и просто находишься под чьим руководством, а потом это все падает тебе на голову. Все так быстро произошло. Очень интересное время…", – поделился Кошевой в онлайн-интервью.
По словам Кошевого, дела в студии "Квартал 95" после ухода Зеленского стали идти хуже. Он совмещал в одном лице и менеджера, и талантливого и художественного руководителя, и занимался параллельно другими вопросами, о которых другие члены коллектива могли не беспокоится.
"А теперь оно разошлось по другим людям. И теперь мы не можем понять, как он это делал", – сказал Евгений Кошевой.
Он добавил, что до сих пор считает себя лучшим другом Зеленского. После его президентства они стали общаться реже, но это на их отношения не повлияло.
Кошевой также добавил, что гонорары участников "Квартала 95" после того, как Зеленский ушел в политику, не увеличились.
Ранее звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец призналась, что президентство Владимира Зеленского не повлияло на их дружбу.