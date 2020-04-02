За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое военных

Силы ООС отвечали противнику дежурными огневыми средствами.

За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое военных
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате трое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В течение суток противник открывал огонь из «отведенных» по минским договоренностям артсистем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано четыре обстрела: в вечернее время оккупанты по направлению населенного пункта Голубовское начали интенсивный обстрел позиций ВСУ вблизи Новотошковского. В течение двух часов роSSийские наемники выпустили в сторону наших защитников около 25 артснарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра.

"Украинские военнослужащие приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня, дав понять противнику всю бесперспективность повторения подобных действий в будущем", - отметили в штабе.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Хутора Вильный и Новоалександровки. К вечеру боевики открывали огонь из гранатометовпо нашим позициям вблизи Орехово.

Уже несколько дней боевики проявляют активность в районе ответственности группировки "Восток". Здесь зафиксировано 11 обстрелов: утром оккупанты обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополя. К вечеру обстрел из БМП-1 также был зафиксирован в районе Песков.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды открывали огонь по окрестностям Марьинки и один раз - по позициям в районе Красногоровки. Трижды были обстреляны позиции ВСУ у Новомихайловки. Дважды боевики устроили провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз - у Николаевки.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих получили ранения. Их доставили в военно-медицинского учреждения, где им предоставили надлежащую помощь.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Напомним, за прошлые сутки оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный погиб, еще трое пострадали.

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