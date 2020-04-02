За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое военных

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате трое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В течение суток противник открывал огонь из «отведенных» по минским договоренностям артсистем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано четыре обстрела: в вечернее время оккупанты по направлению населенного пункта Голубовское начали интенсивный обстрел позиций ВСУ вблизи Новотошковского. В течение двух часов роSSийские наемники выпустили в сторону наших защитников около 25 артснарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра.

"Украинские военнослужащие приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня, дав понять противнику всю бесперспективность повторения подобных действий в будущем", - отметили в штабе.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Хутора Вильный и Новоалександровки. К вечеру боевики открывали огонь из гранатометовпо нашим позициям вблизи Орехово.

Уже несколько дней боевики проявляют активность в районе ответственности группировки "Восток". Здесь зафиксировано 11 обстрелов: утром оккупанты обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополя. К вечеру обстрел из БМП-1 также был зафиксирован в районе Песков.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды открывали огонь по окрестностям Марьинки и один раз - по позициям в районе Красногоровки. Трижды были обстреляны позиции ВСУ у Новомихайловки. Дважды боевики устроили провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз - у Николаевки.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих получили ранения. Их доставили в военно-медицинского учреждения, где им предоставили надлежащую помощь.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Напомним, за прошлые сутки оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный погиб, еще трое пострадали.