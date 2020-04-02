С начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащих

Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ.

С начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащих
Фото: Олена Максименко

С начала суток роSSийско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате двое бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В течение 1 апреля вооруженные формирования РоSSийской Федерации 13 раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, из них дважды - с использованием запрещенных вооружений. Оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы отвечали прицельным огнем", - говорится в вечерней сводке.

Высокую активность боевики проявили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"- 10 обстрелов. Утром оккупанты обстреляли из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции ВСУ вблизи Павлополя. К вечеру обстрел из БМП-1 был также зафиксирован в районе Песков. По окрестностям Марьинки дважды открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ООС у Новомихайловки трижды обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда боевики дважды устроили провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз - у Николаевки.

"На все дерзкие обстрелы украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Почувствовав на себе решимость и эффективность действий наших защитников, оккупанты немедленно прекращали любую активность", - отметили в штабе.

В районе ответственности группировки "Север" боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм окраины Новотошковского, а из минометов калибра 82 мм - позиции ВСУ возле Хутора Вильный и Новоалександровки.

Напомним, за минувшие сутки оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный погиб, еще трое пострадали.

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