Шепетовский ремонтный завод передал ВСУ пять отремонтированных САУ "Гвоздика"

Всего в первом квартале предприятие отгрузила Министерству обороны 20 отремонтированных единиц техники.

Шепетовский ремонтный завод передал ВСУ пять отремонтированных САУ "Гвоздика"
САУ "Гвоздика"
Фото: "Укроборонпром"

Госпредприятие "Шепетовский ремонтный завод", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", передал Вооруженным силам Украины очередную партию из пяти отремонтированных самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

По словам директора завода Олега Туринского, в условиях карантина предприятие было вынуждено выйти на простой, но часть работников, задействованных в выполнении госзаказа, выполняла свою работу с соблюдением безопасности режима.

Всего в первом квартале 2020 года Шепетовский ремонтный завод отгрузил Министерству обороны 20 отремонтированных единиц техники, из них 16 САУ 2С1 "Гвоздика" и четыре самоходных гаубицы 2С3М "Акация".

"Шепетовский ремонтный завод" специализируется на ремонте ракетно-артиллерийского вооружения, техническом обслуживании и ремонте базовых шасси, а также производит запасные части для ракетно-артиллерийского вооружения.

Напомним, летом прошлого года госкомпания "Укринмаш" закупила у чешской компании 16 б/у самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика".

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