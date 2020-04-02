?Кабмин решил доработать решение о строгом карантине для граждан старше 60 лет

Для пожилых людей могут ввести домашнюю изоляцию с ограничением посещения парков, зон отдыха и общественного транспорта.

Кабинет министров планирует в течение суток доработать изменения к постановлению №211 о противодействии распространению коронавируса COVID-19 на территории Украины в части введения строго карантина для граждан старше 60 лет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

По словам премьера, предлагаемые изменения содержат важные нормы и они должны быть выписаны так, чтобы не нарушать права человека.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что проект изменений в постановление №211 предусматривает, в частности, внедрение домашней изоляции и домашнего карантина для лиц старше 60 лет с ограничением посещения парков и зон отдыха, общественного транспорта.

Вместе с тем, изменения будут предусматривать перечень случаев, когда данные ограничения не применяются.

Напомним, в Украине с 6 по 24 апреля могут ужесточить меры карантина и ввести режим "все в масках".

Ранее Кабмин согласовал доплаты пенсионерам старше 80 лет, а также - единоразовую выплату в размере 1 тыс. гривен.