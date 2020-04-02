Порошенко: мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей и законтрактовали другие необходимые средства и аппаратуру

Помощь распределяется исключительно через больничную систему с привлечением органов местного самоуправления.

70 тысяч защитных костюмов для медиков приобретены и уже передаются в больницы по всей Украине.

Об этом лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил во время эксклюзивного интервью трем украинским телеканалам.

"Медицинское направление всегда было среди приоритетов, это была и программа по клинике Охматдет, и строительство больницы в Кременчуге и оснащение Института рака, которое обеспечили, в том числе и команда "Рошен" во главе с руководителем "Рошен" Вячеславом Москалевским, и я хочу поблагодарить за ту огромную работу, которая была сделана, но сегодня мы должны работать как де-факто скорая помощь", - отметил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" напомнил, что за последний месяц в Украине сменилось три министра здравоохранения, и "в этих условиях, конечно, подготовка к эпидемии была провалена".

"Можно просто показать, каким образом это делала наша команда - и Рошена, и Фонда. Были закуплены законтрактованные сначала защитные костюмы. Изначально это было 10 тысяч, уже через два дня - 20, затем приняли решение увеличить до 30. Защитные костюмы для врачей. На сегодня законтрактована цифра 70 тысяч костюмов", - сообщил Порошенко.

Пятый президент Украины отметил, что количество инфекционистов, вирусологов, эпидемиологов в Украине составляет примерно три тысячи человек. В среднем с медицинским персоналом - это не более 50 тысяч. "И для них мы берем 70 тыс. костюмов для того, чтобы закрыть хотя бы первые 2-3 недели работы, чтобы люди чувствовали себя защищенными", - пояснил политик.

Порошенко сообщил, что в Китае были законтрактованы также ряд других средств для противодействия эпидемии коронавируса.

"Антивирусные очки, которые не запотевают, также завозятся из Китайской Республики. Там невероятная очередь, там все раскуплено лидирующими странами мира - немцами, французами, итальянцами. И очень хорошо, что нам удалось законтрактовать. Законтрактовано 800 тыс. масок, законтрактованы рентгеновские аппараты, потому что мы пытались купить все, что было на рынке, мы выкупили аппараты ИВЛ. Аппарат вентиляции легких спасает жизнь того, кто находится в критической ситуации, а рентгеновские - это диагностика, можно очень быстро при отсутствии тестов поставить диагноз и делать это. Я не буду детализировать. Сейчас мы ищем лекарственные субстанции, для того, чтобы было чем лечить", - рассказал Порошенко.

Глава "Европейской солидарности" сообщил, что эта помощь распределяется исключительно через больничную систему с привлечением органов местного самоуправления.

"Исключительно на больницы, где будут концентрированно принимать больных коронавирусом, инфекционные больницы, там в первую очередь нужно защитить врачей и средний медперсонал. В противном случае врача не отпустят из дома, потому что он вернется и позаражает всех - детей, стариков. Это первый приоритет, потому что оставить людей без медицинской помощи просто невозможно", - подчеркнул Порошенко.

"Мы выкупили и распределили все, начиная от пульсоксиметров и заканчивая мониторами для того, чтобы проверять уровень кислорода в крови. Врачи должны быть вооружены этим. Вы не представляете себе, насколько сейчас трудно организовать транспортировку из Китая всех этих грузов самолетами, так как ограничено воздушное пространство. Хочу поблагодарить наших азербайджанских партнеров, которые вывезли первую партию, которая должна поступить послезавтра. Хочу поблагодарить, кстати, и тех представителей власти, правительства и Офиса президента, которые на правительственный самолет взяли наши грузы, и там - где есть за что. Это было очень трудно, но нам помогли доставить защитные костюмы, маски, они также должны быть сегодня растаможены", - сообщил политик.

В этом контексте Порошенко добавил, что его команда делает максимум возможного для того, чтобы был "зеленый коридор" для таких товаров через таможню.

"Мы поинтересовались, почему так долго, ускорили для того, чтобы подписание закона, который мы приняли вчера - и он также должен быть подписан немедленно для того, чтобы ускорить поступление в больнице. К каждой районной больнице, в больницы Винницкой, Черкасской областей. В первую очередь там, где эпицентр - Черновицкую, Тернопольскую области. Мы должны обеспечить, чтобы там, где большее количество больных, в первую очередь туда должно поступить (средства защиты и аппаратура, - ред.). Эта программа действует и работает по всей Украине", - отметил Порошенко.