Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета врачу Кузьменко

Заседание проходило в закрытом формате из-за ограничительных мер в связи с карантином.

Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета врачу Кузьменко
Фото: Макс Требухов

Печерский районный суд Киева продлил до 30 мая арест подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Об этом сообщается на странице "Free Dr Kuzmenko" в фейсбуке.

"Судья вынес определение о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко до 30 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Заседание проходило в закрытом формате из-за ограничительных мер в связи с карантином.

Ранее прокуратура продлила срок досудебного расследования до 12 июля 2020 года.

Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер). К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

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