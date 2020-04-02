Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета врачу Кузьменко

Заседание проходило в закрытом формате из-за ограничительных мер в связи с карантином.

Печерский районный суд Киева продлил до 30 мая арест подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Об этом сообщается на странице "Free Dr Kuzmenko" в фейсбуке.

"Судья вынес определение о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко до 30 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Заседание проходило в закрытом формате из-за ограничительных мер в связи с карантином.

Ранее прокуратура продлила срок досудебного расследования до 12 июля 2020 года.