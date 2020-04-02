США ждут самые трудные две недели – Трамп

Президент США Дональд Трамп предупредил американцев о предстоящей "болезненной" двухнедельной борьбе с коронавирусом с растущим количеством смертей в США , которое может достичь сотен тысяч даже при строгих мерах по социальному дистанцированию.



На посвященной пандемии пресс-конференции Д.Трамп, который столкнулся с критикой за преуменьшение угрозы вспышки в ее начальных фазах, призвал население прислушаться к рекомендациям ограничить группы до не более чем 10 человек, работать из дома и не обедать в ресторанах или барах.



"Это абсолютно критично для американского народа - следовать рекомендациям в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти", - сказал Д.Трамп.



Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс представила графики, демонстрирующие данные и моделирование, которые свидетельствуют об огромном скачке смертности от вируса в диапазоне от 100.000 до 240.000 человек в ближайшие месяцы.



Эта цифра была рассчитана для американцев, принимающих меры по смягчению последствий. Один из графиков показал, что без таких мер, по прогнозам, умрут 2,2 млн человек - статистика, которая побудила Д.Трампа отказаться от плана возобновить полноценное функционирование экономики к Пасхе 12 апреля.



Президент сказал, что следующие две недели будут "очень, очень болезненными". Моделирование показало, что количество смертей по всей стране будет расти и достигнет своего пика примерно в середине апреля.



"Мы хотим, чтобы американцы были готовы к трудным дням, которые ждут нас впереди", - сказал Д.Трамп.



