Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Правительство ужесточает карантинные меры по всей стране.
Кабинет министров решил вести более жесткие меры для предупреждения распространения коронавируса до 24 апреля 2020 года.
Об этом сообщается на сайте превительства.
Отмечается, что соответствующее постановление Кабмина будет изложено в новой редакции.
Отмечается, что ежедневно в Украине количество больных COVID-19 увеличивается более чем на 10%.
"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Во время карантина будет действовать запрет на:
- пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- нахождение в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
- посещение спортивных и детских площадок;
- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями.
Остальные нововведения будут обработаны с учетом предложений уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и профильных министерств и ведомств.
Напомним, ранее в Офисе президента прошло совещание, на котором обсуждалась возможность введения с 6 по 24 апреля дополнительных ограничений в условиях карантина. В том числе, обсжудался режим "все в масках" и ограничение количества людей при пребывании на улице. Поскольку именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом