СБУ в Киеве разоблачила группу пророSSийских агитаторов, распространявших в Facebook фейки о COVID-19 (фото)

Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила и прекратила деятельность группы Интернет-агитаторов, которые при финансировании страны-агрессора распространяли фейки о COVID-19 в украинском сегменте Facebook.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

“Оперативники спецслужбы установили, что двое злоумышленников выполняли заказы из РоSSии на публикацию ложной информации о распространении коронавируса. Их целью было сеяние паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что для популяризации неправдивой информации о COVID-19 злоумышленники активно использовали сеть бот-аккаунтов, а недостоверную информацию целенаправленно брали с запрещенных роSSийских соцсетей.

“Задания ставились заказчиками через закрытую группу в “ВКонтакте”, где интернет-агитаторы отчитывались и о проделанной работе. Вознаграждение за противоправную деятельность поступало с кошельков электронных платежных систем РФ с максимальной анонимизацией заказчиков”, – говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что разоблаченные жители Киева признали свою вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют выявлению лиц “кураторов”.

Всего за период действия карантина СБУ обнаружила 81 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, из них – 6 Интернет-агитаторов, действовавших по заданию роSSийской стороны.

Напомним, что в марте СБУ в Киеве изъяла партию поддельных экспресс-тестов для диагностики заражения коронавирусом и препаратов онкологической группы общей стоимостью 1 млн гривен. Они были контрабандой ввезены в страну организованной группой из Турции.