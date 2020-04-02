Чтобы не рухнуло одно из зданий Офиса президента, Кабмин выделил почти 2 млн гривен, и тут же усомнился - нужно ли это (документ, видео)

Кабинет министров принял распоряжение найти в резервах 1,7 млн гривен, чтобы не допустить “чрезвычайной ситуации” в здании Офиса президента (ОП), находящемуся по столичному адресу ул. Банковая, 11 (на фото). Судя по принятому правительством решению, здание – аварийное. Однако премьер Шмыгаль на заседании своего Кабинета уже после голосования министров усомнился в целесообразности принятого решения и поручил его “приостановить”.

Об этом KV стало известно в ходе заседания Кабинета министров 1 апреля 2020 года.

"Выделить Государственному управлению делами 1741,378 тыс. гривен для проведения противоаварийных работ, направленных на противодействие возникновению чрезвычайной ситуации в административном здании по ул. Банковой, 11, в г. Киеве ", – говорится в проекте распоряжения “О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета”, принятого в ходе рассмотрения повестки дня на заседании Кабмина 1 апреля 2020 года.

Соответствующие расходы должен обеспечить Минфин за счет средств резервного фонда госбюджета (напомним, действующего – так как секвестр бюджета правительство Шмыгаля не смогло провести через Раду, как и создать спецфонд для борьбы с распространением коронавирусной болезни).

Однако после голосования за соответствующее распоряжение Шмыгаль обратился к госсекретарю Кабмина с тем, чтобы тот нашел юридически правильный путь приостановить действие этого решения.

“Нам сообщили … про аварийность одного из административных зданий. Но мы не получили материалов, фотоматериалов и обоснования. Хотя мы проголосовали, госсекретарь должен разъяснить – как приостановить (принятое решение – KV )”, – сказал премьер-министр.

Он поручил отложить этот вопрос до “конечного решения и полноценного информирования” членов Кабмина.