РФ закрывает Крымский мост

В частности, на переправе будет сооружен блокпост.

Об этом заявил руководитель оккупированного Крыма Сергей Аксенов в рамках заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

«Будет с нуля часов (в полночь 2 апреля) введение карантинных мероприятий. На крымском мосту будет установлен блокпост. Будет проведен стопроцентный досмотр всего автотранспорта. До 17:00 будет опубликован перечень требований к приезжающим гражданам. К вечеру все нормативные документы будут опубликованы», – заявил представитель власти оккупанта.

Стало известно, что на территории Крымского полуострова зафиксирован второй местный случай заражения вирусом COVID-19. Всего в Крыму, по официальным данным, 16 подтвержденных случаев заболевания.