Трамп предложил потратить еще $2 трлн на инфраструктуру

Президент Дональд Трамп призвал Конгресс направить $2 трлн на дороги, мосты и туннели в США . Это должно стать еще одной стимулирующей мерой, которая позволит американской экономке справиться с последствиями вспышки коронавируса. Об этом пишет Bcs Express.

Белый дом и демократы в Конгрессе готовятся к четвертому раунду экономических стимулов. Несколько дней назад был подписан беспрецедентный по масштабу законопроект, который предусматривает выплату пособий по безработице, содействие бизнесу и целым отраслям.

Чиновники Белого дома составили списки запросов от правительственных учреждений на общую сумму около $600 млрд, сообщили источники Bloomberg.

Агентство отмечает, что во вторник более 30 отраслевых групп написали в Белый дом и Конгресс с просьбой создать «фонд восстановления».

Во вторник лидер Демократической партии Нэнси Пелоси заявила, что ее партия планирует инвестиции в медицинскую систему, электросети, водопровод и интернет-инфраструктуру.