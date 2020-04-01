ГБР начало расследование экспорта противоэпидемических товаров в страны Европы

Следователи ГБР начали расследование по факту ненадлежащего выполнения сотрудниками Государственной таможенной службы своих служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям (ч.2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины).

По предварительным данным, чиновники таможенной службы не приняли необходимые меры относительно запрета экспорта товаров противоэпидемического назначения. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Указанные товары транспортировались на предприятия, зарегистрированные в Португалии и Чехии", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием совершают прокуроры Офиса генпрокурора. В случае доказательства вины чиновникам грозит лишение воли сроком от 2 до 5 лет лишения воли.

Напомним, 23 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности Кабинета министров Алексея Гончарука. Речь идет о промедлении с запретом на экспорт медицинских масок и другого медицинского оборудования.