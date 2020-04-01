Зеленский договорился с Меркель о 150 миллионах евро на борьбу с коронавирусом
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и договорился перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
О чем говорили
Стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, которые обе страны предпринимают, чтобы его остановить.
В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом Зеленский и Меркель договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с COVID-19.
Все, что вы хотите знать о коронавирусе, теперь есть на «Минфине»
Канцлер одобрила принятие накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности.
В этом контексте она также отметила важность поскорее завершить переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества.
Также говорили о необходимости для Украины дополнительного финансирования со стороны Европейского Союза и Всемирного банка.
Кто еще поможет Украине
- США выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн.
- Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Министерство охраны здоровья разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около $38 млн и $20 млн.
- Совет Директоров ЕБРР утвердил неотложную помощь в размере 1 млрд евро странам, где он работает.
- Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила о готовности МВФ в целом мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в преодолении эпидемии и ее последствий.