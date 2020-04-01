Зеленский договорился с Меркель о 150 миллионах евро на борьбу с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и договорился перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Фото: epravda.com.ua

О чем говорили

Стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, которые обе страны предпринимают, чтобы его остановить.

В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом Зеленский и Меркель договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с COVID-19.

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Канцлер одобрила принятие накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности.

В этом контексте она также отметила важность поскорее завершить переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества.

Также говорили о необходимости для Украины дополнительного финансирования со стороны Европейского Союза и Всемирного банка.

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