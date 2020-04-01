Депутаты юридически заблокировали подписание закона о рынке земли

В Верховную Раду подали сразу два проекта постановлений, которые заблокировали подписание закона о рынке земли президентом. Эти документы уже зарегистрированы на сайте парламента, сообщает 112.ua.

Депутаты юридически заблокировали подписание закона о рынке земли
Фото: delo.ua

Кто подал постановления

Указано, что первое постановление от народного депутата от ВО «Свобода» Оксаны Савчук об отмене голосования во втором чтении.

Автор второго постановления — депутат Антон Поляков, ранее состоявший во фракции «Слуга народа».

Пока на сайте Рады опубликован текст только постановления Полякова. Оба документа переданы на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Напомним

  • Верховная Рада в ночь на 31 марта отменила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года. За принятие законопроекта №2178-10 проголосовали 259 депутатов. Теперь закон должен подписать президент Владимир Зеленский.
  • Рада рассматривала законопроект о рынке земли с 6 февраля 2020 года. Ко второму чтению депутаты подали 4018 правок.
  • Согласно закону, участниками рынка до 2024 года могут быть обычные украинцы. Юридическим лицам, которые основаны гражданами Украины напрямую, государству и территориальным общинам разрешается покупка земли с 2024 года.
  • По прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от $700 млн до $1,5 млрд.

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