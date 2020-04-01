Депутаты юридически заблокировали подписание закона о рынке земли

В Верховную Раду подали сразу два проекта постановлений, которые заблокировали подписание закона о рынке земли президентом. Эти документы уже зарегистрированы на сайте парламента, сообщает 112.ua.

Фото: delo.ua

Кто подал постановления

Указано, что первое постановление от народного депутата от ВО «Свобода» Оксаны Савчук об отмене голосования во втором чтении.

Автор второго постановления — депутат Антон Поляков, ранее состоявший во фракции «Слуга народа».

Пока на сайте Рады опубликован текст только постановления Полякова. Оба документа переданы на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Напомним