Польша предусмотрела льготы для украинцев на период карантина

Верхняя Палата парламента Польши приняла программу под названием «Антикризисный щит», которая направлена на поддержание экономики страны на сумму 212 млрд злотых — свыше 45 млрд евро. Среди принятых норм есть изменения, которые касаются и украинцев. Об этом пишет Укринформ.

Польша предусмотрела льготы для украинцев на период карантина
Фото: ukrinform.ua

Что предусматривает программа

Антикризисный пакет состоит из пяти основных блоков: защиты рабочих мест, поддержки системы здравоохранения, безопасности финансовой системы, поддержки предпринимательства, а также развития инвестиций в публичном секторе.

Известно, что 20 марта в Польше ввели режим эпидемии из-за распространения коронавируса. Штраф за нарушение карантина увеличен с 1100 евро до 6600 евро.

Что это дает украинцам

Среди принятых норм есть изменения, которые касаются и украинцев. На время эпидемии и 30 дней после нее в Польше решили продлить разрешительные документы на пребывание и работу иностранцев.

По данным Bloomberg, строительная отрасль Польши столкнулась с беспрецедентной проблемой из-за опасений потерять украинских рабочих. Из-за закрытия границ украинцы массово стали возвращаются домой.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
От COVID-19 умер экс-замгубернатора КиевщиныОт COVID-19 умер экс-замгубернатора Киевщины
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли ГессенВ Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
Блок рекламы


Похожие новости
В штабе ООС разъяснили порядок пропуска через КПВВ во время карантинаВ штабе ООС разъяснили порядок пропуска через КПВВ во время карантина
Аваков: из-за карантина на 30% снизилась преступностьАваков: из-за карантина на 30% снизилась преступность
"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
С начала карантина в Украину вернулись 100 тысяч граждан, - КриклийС начала карантина в Украину вернулись 100 тысяч граждан, - Криклий
Почти 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям, - МИДПочти 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям, - МИД
Кабмин ограничил въезд и выезд из городов-спутников АЭС на время карантинаКабмин ограничил въезд и выезд из городов-спутников АЭС на время карантина
Киевсовет решил голосовать онлайн во время карантинаКиевсовет решил голосовать онлайн во время карантина
Зеленский призвал украинцев не путать режим ЧС с чрезвычайным положениемЗеленский призвал украинцев не путать режим ЧС с чрезвычайным положением
Шмыгаль объявил о 30-дневной чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантинаШмыгаль объявил о 30-дневной чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина
Около 800 украинцев хотят вернуться на родину спецпоездом из МосквыОколо 800 украинцев хотят вернуться на родину спецпоездом из Москвы
Последние новости
Подгружаем последние новости