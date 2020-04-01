Польша предусмотрела льготы для украинцев на период карантина

Верхняя Палата парламента Польши приняла программу под названием «Антикризисный щит», которая направлена на поддержание экономики страны на сумму 212 млрд злотых — свыше 45 млрд евро. Среди принятых норм есть изменения, которые касаются и украинцев. Об этом пишет Укринформ.

Фото: ukrinform.ua

Что предусматривает программа

Антикризисный пакет состоит из пяти основных блоков: защиты рабочих мест, поддержки системы здравоохранения, безопасности финансовой системы, поддержки предпринимательства, а также развития инвестиций в публичном секторе.

Известно, что 20 марта в Польше ввели режим эпидемии из-за распространения коронавируса. Штраф за нарушение карантина увеличен с 1100 евро до 6600 евро.

Что это дает украинцам

Среди принятых норм есть изменения, которые касаются и украинцев. На время эпидемии и 30 дней после нее в Польше решили продлить разрешительные документы на пребывание и работу иностранцев.