Аваков заявил, что Украина вернется к нормальной жизни не раньше 15 мая

Аваков заявил, что Украина вернется к нормальной жизни не раньше 15 мая

Украина может вернуться к нормальной жизни не раньше 15 мая. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Facebook, передает МинПром.  

"Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни – не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста", - заявил А,Аваков.  

"Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас.. Но, если честно.. надо быть реалистами", - добавил он. 

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

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