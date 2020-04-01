В "Борисполь" прибыл третий самолет из Китая со 100 тыс. ПЦР-тестов

В Международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Фото: Офис президента
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Фото: facebook.com/ipobedonostseva
Фото: facebook.com/ipobedonostseva

В Офисе президента сообщают, что после прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины.

"Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы. Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ipobedonostseva

Как отмечается, Офис президента осуществлял организацию доставки медицинского груза для системы здравоохранения, а также способствовал ввозу в Украину экспресс-тестов и медицинских средств, закупленных отечественными предпринимателями.

В ОП напомнили, что 30 марта в Украину прибыл самолет из Южной Кореи с 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Тест-системы доставили в инфекционные лаборатории всех областей страны.

23 марта в Украину прибыл первый самолет из Китая, который доставил два вида тестов: для ПЦР и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики коронавируса, а также медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

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