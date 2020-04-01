Помпео потребовал от всех стран раскрывать правдивую информацию о ситуации с коронавирусом

Он отметил, что дезинформация может привести к большему количеству погибших от болезни.

Помпео потребовал от всех стран раскрывать правдивую информацию о ситуации с коронавирусом
Майкл Помпео
Фото: president.gov.ua

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все страны мира должны предоставлять исчерпывающую и правдивую информацию о ситуации с коронавирусом. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Когда вы слышите сотрудников (американской администрации. - Ред.), как они говорят о риске, жертвах, о том, как смоделировать (ситуацию. - Ред.), тогда им нужны данные. Им нужны данные из Италии. Им нужны данные из Китая. Им нужны данные из Ирана", - сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы каждая страна "напряглась и предоставила точную, транспарентную информацию".

"И если у нас этого не будет, если вместо этого у нас будет дезинформация, тогда под угрозой окажется еще большей жизней, не только сегодня, но и в последующие недели, пока мы боремся с колоссальной проблемой", - отметил он.

В то же время Помпео пообещал, что США будут делиться полученной информацией с другими странами, что позволит спасать людей по всему миру.

Напомним, в феврале госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай и Иран в цензуре и попытках скрыть данные о масштабах распространения COVID-19.

Помпео раскритиковал Пекин за то, что китайские власти выдворили из страны трех журналистов The Wall Street Journal и заявил, что доступ к правдивой информации о вирусе важен для общественности и медиков.

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