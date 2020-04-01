Коронавирус обнаружили у мэра Монастыриска

Мэр райцентра Монастыриска Тернопольской области заболел COVID-19.

Об этом сам Андрей Старух сообщил в фейсбуке.

"Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID-19. У моего заместителя - Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров", - написал мэр города.

Андрей Старух рассказал, что последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально.

"Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание не чувствуя его", - отметил чиновник.

Он призвал жителей города не паниковать, придерживаться карантина, оставаться дома.

Андрей Старух сообщил, что две недели ему придется пробыть на самоизоляции. Однако он намерен работать дистанционно.

По состоянию на 17:00 31 марта в Монастырисском районе COVID-19 лабораторно подтвердили уже в 68 человек (38 случаев в самом райцентре, в том числе 29 медиков.

"На 17:00 в Монастырисском районе: инфицированных коронавирусом - 68 человек... В их числе медперсонала - 29 (8 врачей, 13 медсестер, 8 мл. медсестер)", - сообщил глава Монастырисской РГА Павел Дронь.

Он уточнил, что среди инфицированных жителей района также два полицейских и священник.

Накануне сообщалось, что в связи с обнаружением коронавируса у ребенка с села Лидыхов Кремнецкого района, который изначально был госпитализирован в Почаеве, на самоизоляции находится медперсонал двух отделений местной больницы, а также члены их семей.

В частности на самоизоляции находится мэр Почаева Василий Бойко, так так его жена работает в местной больнице.

По официальным данным Минздрава, в Тернопольской области - 78 подтвержденных случаев коронавируча, в т.ч. 1 летальний.