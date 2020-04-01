Украина не признает выборы в Нагорном Карабахе, - МИД

"Результаты этих псевдовыборов не имеют никаких правовых последствий и противоречат нормам и принципам международного права".

Украина не признает выборы в Нагорном Карабахе, - МИД
Фото: korrespondent.net

Украина считает незаконными "президентские и парламентские выборы", прошедшие во вторник, 31 марта, в самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республике" (Азербайджан).

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение так называемых президентских и парламентских выборов, которые состоялись 31 марта на территории Нагорного Карабаха, Азербайджанская Республика", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркивают, что "результаты этих псевдовыборов не имеют никаких правовых последствий и противоречат нормам и принципам международного права".

"Украина в очередной раз выражает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах и выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - отмечают в украинском МИДе.

Стоит отметить, что 31 марта отмечается посвященный памяти жертв Мартовских событий 1918 года в Баку и Бакинской губернии День геноцида азербайджанцев, который признан только в Азербайджане.

Азербайджан утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией в начале 1990-х годов. В мае 1994-го между Арменией и самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республикой", с одной стороны, и Азербайджаном, с другой, был установлен режим прекращения огня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли ГессенВ Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
ГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственностиГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственности
Блок рекламы


Похожие новости
Украина договаривается о поставках препарата от малярии, который показал эффективность в лечении COVID-19Украина договаривается о поставках препарата от малярии, который показал эффективность в лечении COVID-19
Украина 27 марта планирует эвакуацию граждан из 8 странУкраина 27 марта планирует эвакуацию граждан из 8 стран
Украина осудила проведение незаконных выборов в АбхазииУкраина осудила проведение незаконных выборов в Абхазии
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
В Харьковской области проходят довыборы в РадуВ Харьковской области проходят довыборы в Раду
Украина прекращает международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщениеУкраина прекращает международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение
Украина решила закрыть границы на две неделиУкраина решила закрыть границы на две недели
Украина запрещает въезд жителям временно оккупированных территорий и иностранцам через линию столкновенияУкраина запрещает въезд жителям временно оккупированных территорий и иностранцам через линию столкновения
Украина осудила китайского шпиона на 10 лет за попытку получения секретных разработок ракетно-космической отраслиУкраина осудила китайского шпиона на 10 лет за попытку получения секретных разработок ракетно-космической отрасли
Украина начала подготовку второго этапа эвакуации граждан из КитаяУкраина начала подготовку второго этапа эвакуации граждан из Китая
Последние новости
Подгружаем последние новости