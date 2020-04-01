В Луганской области в результате обстрела оккупантов ранены двое военных

В Луганской области в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РоSSии были ранены двое военных ВСУ. Об этом сообщили в штабе ООС.

Пострадавших воинов на эвакуационной технике доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили им необходимую помощь.

"Такие действия роSSийских оккупантов безнаказанными не остались - огнем в ответ военные из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и дальше будет получать адекватный и бесповоротный ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.

Общее количество обстрелов с начала суток 31 марта уточняется.

Напомним, 31 марта в районе населенного пункта Екатериновка в Луганской области во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине.

30 марта от пули снайпера погиб младший сержант Владимир Мовчанюк из 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.