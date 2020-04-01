Резников: оккупационные власти закрыли доступ международным организациям в ОРДЛО

Боевики могут скрывать реальную ситуацию с коронавирусом.

Резников: оккупационные власти закрыли доступ международным организациям в ОРДЛО
Фото: dpsu.gov.ua

Министр реинтеграции Алексей Резников заявил, что оккупационные власти заблокировали доступ международных организаций в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится на сайте МинВОТ.

"Мы понимаем сложность ситуации, в которой оказались люди из-за временного закрытия КПВВ, поэтому со своей стороны делаем все, чтобы наши международные партнеры могли попасть на временно оккупированные территории Украины для оказания той помощи, которую они сейчас способны предоставить. Собственно, это мы обсуждали и во время встречи с представителями МККК и ООН две недели назад. В то же время что мы имеем со стороны оккупационных властей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей? Они полностью заблокировали возможность международных организаций попасть на временно оккупированную территорию. Уже есть несколько таких фактов. На фоне эпидемии коронавируса это вызывает еще большие подозрения, что оккупационная администрация пытается скрыть реальное положение с заболеваемостью, заблокировав независимые каналы информации", - заявил Резников.

Он подчеркнул, что и Украина, и Европейский Союз требуют от РоSSии и подконтрольных ей оккупационных администраций разрешить передвижение через линию соприкосновения СММ ОБСЕ, организациям ООН, неправительственным организациям и Красному кресту.

Напомним, что с 00:00 22 марта пропуск людей и автомобилей через линию разграничения остановлен из-за карантина.

Исключение действует для представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК. Также в отдельных случаях людей могут пропустить по отдельному решению командующего Объединенными силами.

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