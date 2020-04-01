Нацполиция на 132,6 млн гривен накупила масок, перчаток, защитных костюмов и пирометров
Центр обслуживания подразделений Национальной полиции заказал 200 тысяч масок, 954 тысяч пар перчаток, 250 тысяч защитных костюмов и 1 тысячу приборов для бесконтактного измерения температуры (пирометров). Поставщиком выбрали Казенное научно-производственного объединения “Форт” Министерства внутренних дел. Указанный товар Нацполиция должна получить до 24 апреля 2020 года.
Как стало известно
Подрядчик до 24 апреля 2020 года должен поставить на ул. Святошинская, 27 (адрес Центра обслуживания подразделений Нацполиции):
200 тыс. хирургических перчаток (стоимость – 4,2 млн гривен, цена за 1 шт. – 21 гривен);
954 тыс. медицинских масок KN95 (стоимость – 57,24 млн гривен, цена за 1 шт. – 60 гривен);
250 тыс. костюмов биологической защиты (стоимость – 69,75 млн гривен, цена за 1 шт. – 279 гривен);
1 тыс. пирометров (стоимость – 1,5 млн гривен, цена за 1 шт.- 1,5 тыс. гривен).
Для нужд каких именно подразделений Нацполиции поставят указанные средства защиты и пирометры, в опубликованной документации не указано.
В договоре отмечено, что закупленные товары относятся к перечню товаров, необходимых для противодействия коронавирусной болезни (COVID-19) в Украине (постановление Кабмина от 20 марта 2020 года №225).
Указанным постановлением №225 Кабмин также упростил порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавируса в Украине. Документом определено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19 в условиях неотложности, осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке.
Напомним, чтобы обезопасить жителей столицы и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса, с 17 марта в Киеве закрыли торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, заведения бытового обслуживания и развлекательные заведения. Работают только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС и банки.
20 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее ЧС была объявлена в Киевской области. 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации по территории Украины до 24 апреля. Режим ЧС может быть сокращен, в случае прекращения эпидемии COVID-19, или продолжен, если эпидемия не прекратится. На 31 марта количество киевлян, заболевших COVID-19, составляет 107 человек.
Согласно данным аналитической системы
По результатам участия в публичных закупках Казенное научно-производственное объединение “Форт” МВД заключило 199 договоров на общую сумму 675,2 млн гривен (с учетом нынешнего). Самый крупный заказчик предприятия – Министерство внутренних дел, которое отдало предприятию подрядов на 384,9 млн гривен (
Центром обслуживания подразделений Нацполиции руководит Сергей Валигура. Глава Национальной полиции –
* Казенне науково-виробниче об’єднання “Форт” МВС (код ЄДРПОУ: 01199251)
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