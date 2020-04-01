Нацполиция на 132,6 млн гривен накупила масок, перчаток, защитных костюмов и пирометров

Центр обслуживания подразделений Национальной полиции заказал 200 тысяч масок, 954 тысяч пар перчаток, 250 тысяч защитных костюмов и 1 тысячу приборов для бесконтактного измерения температуры (пирометров). Поставщиком выбрали Казенное научно-производственного объединения “Форт” Министерства внутренних дел. Указанный товар Нацполиция должна получить до 24 апреля 2020 года.

Как стало известно KV , 27 марта 2020 года по результатам трех тендеров ( 1 , 2 , 3 ) Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины заключил договор с Казенным научно-производственным объединением “Форт” МВД (*) на поставку медицинских перчаток, масок, костюмов биологической защиты и пирометров. По договору за товары должны заплатить 132,69 млн гривен.

Подрядчик до 24 апреля 2020 года должен поставить на ул. Святошинская, 27 (адрес Центра обслуживания подразделений Нацполиции):

200 тыс. хирургических перчаток (стоимость – 4,2 млн гривен, цена за 1 шт. – 21 гривен);

954 тыс. медицинских масок KN95 (стоимость – 57,24 млн гривен, цена за 1 шт. – 60 гривен);

250 тыс. костюмов биологической защиты (стоимость – 69,75 млн гривен, цена за 1 шт. – 279 гривен);

1 тыс. пирометров (стоимость – 1,5 млн гривен, цена за 1 шт.- 1,5 тыс. гривен).

Для нужд каких именно подразделений Нацполиции поставят указанные средства защиты и пирометры, в опубликованной документации не указано.

В договоре отмечено, что закупленные товары относятся к перечню товаров, необходимых для противодействия коронавирусной болезни (COVID-19) в Украине (постановление Кабмина от 20 марта 2020 года №225).

Указанным постановлением №225 Кабмин также упростил порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавируса в Украине. Документом определено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19 в условиях неотложности, осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке.

Напомним, чтобы обезопасить жителей столицы и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса, с 17 марта в Киеве закрыли торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, заведения бытового обслуживания и развлекательные заведения. Работают только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС и банки.

20 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Киеве , а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее ЧС была объявлена в Киевской области. 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации по территории Украины до 24 апреля. Режим ЧС может быть сокращен, в случае прекращения эпидемии COVID-19, или продолжен, если эпидемия не прекратится. На 31 марта количество киевлян, заболевших COVID-19, составляет 107 человек.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , Казенное научно-производственное объединение “Форт” МВД основано в 1999 году. Основной вид деятельности – производство оружия и боеприпасов. Уставный капитал составляет 34,56 млн гривен. Предприятие подчинено Кабинету министров. Возглавляет его Вадим Рудницкий.

По результатам участия в публичных закупках Казенное научно-производственное объединение “Форт” МВД заключило 199 договоров на общую сумму 675,2 млн гривен (с учетом нынешнего). Самый крупный заказчик предприятия – Министерство внутренних дел, которое отдало предприятию подрядов на 384,9 млн гривен ( данные Zакупівлі).

Центром обслуживания подразделений Нацполиции руководит Сергей Валигура. Глава Национальной полиции – Игорь Клименко . Киевскую полицию возглавляет Андрей Крищенко , который, как стало известно 27 марта 2020 года, заболел коронавирусом. Министр внутренних дел – Арсен Аваков .

* Казенне науково-виробниче об’єднання “Форт” МВС (код ЄДРПОУ: 01199251)