Кабмин назначил временным и.о. президента "Энергоатома" гендиректора Запорожской АЭС Котина
Предыдущий врио Павел Павлишин был уволен.
Кабинет министров Украины назначил временным исполняющим обязанности президента госпредприятия "Энергоатом" Петра Котина. Об этом говорится в распоряжении от 29 марта № 361-р, подписанном премьер-министром Денисом Шмыгалем.
"Возложить временно, до назначения в установленном порядке президента Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", выполнение обязанностей президента указанного предприятия на генерального директора подразделения "Запорожская атомная электростанция" Петра Котина", - говорится в документе.
Петр Котин, 1961 года рождения, закончил Московский инженерно-физический институт по специальности "Атомные электростанции и установки". После завершения обучения в 1985 году начал работать оператором реактивного цеха Запорожской АЭС. Работал на всех ступенях оперативного реагирования, работал в сфере международной деятельности.
В дирекции "Энергоатома" возглавлял блок производства и работал с международными партнерами, с 2014 года вел стратегический проект "Энергетический мост Украина - Европейский Союз".
После должности директора по производству - заместителя исполнительного директора по производству ГП "НАЭК "Энергоатом" Котин в августе 2019 был назначен гендиректором "Запорожской АЭС".
Напомним, что ранее временным и.о. президента "Энергоатома" являлся Павел Павлишин - директор Ровенской АЭС. Он занял эту должность после увольнения 27 ноября президента НАЭК Юрия Недашковского.
В Минэнерго пояснили, что уволили его из-за ряда причин, в том числе неэффективного менеджмента и подозрения в растрате государственных средств.