Геращенко: в случае дефолта мы вспомним самые страшные 90-е

Политик надеется, что принятый закон о земле убережет страну от такого сценария.

Геращенко: в случае дефолта мы вспомним самые страшные 90-е
Фото: Михаил Палинчак

Принятие закона о продаже земли может спасти страну от дефолта. Такое мнение высказала сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко в программе «Свобода слова» на ICTV.

«Сейчас страна стоит на пороге дефолта. В дефолт ее тянут олигархи, для них это очень выгодно. Это повторение 90-х, когда за пять долларов они смогут скупить и украинскую землю. От дефолта больше всего потеряют самые бедные украинцы, потому что это будет гиперинфляция, будет страшная девальвация гривны, и мы вспомним страшные 90-е, когда за тысячу рублей нельзя было купить бутылку молока. Я осознаю, что украинцы этого не хотят», - сказала Геращенко.

«Когда растет безработица, социальные потрясения, наша государственная политическая сила делает все для того, чтобы остановить дефолт. Я буду гордиться, что именно «Европейская Солидарность» остановила продажу украинской земли. 10 млн гектаров украинской земли, которую хотели просто украсть олигархи. Это неприлично, недопустимо и мы этого не допустим», - добавила сопредседатель фракции.

Она отметила, что в изменениях в бюджет «Слуги народа» пытались оставить зарплаты всем прокурорам, репрессивным силовым структурам и при этом срезать другим - образовании, науке.

«Это мы настояли на том, чтобы Наблюдательные советы, которые имеют сегодня зарплаты 300-500 тысяч гривен, чтобы они были снижены до уровня 10 минимальных зарплат. Также, чтобы были оставлены на нынешнем уровне и даже повышены зарплаты только двум категориям, ключевым для Украины сегодня - это наши военные и это наши медики», - отметила парламентарий.

Напомним, принятие закона о рынке земли было одним из ключевых условий в переговорах с МВФ.

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