Ермак о создании Консультативного совета в ТКГ: "Мы не вели никогда переговоры ни с "ДНР", ни с "ЛНР", и не будем их вести"

Вопрос формирования совета будет рассматриваться после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.

Ермак о создании Консультативного совета в ТКГ:
Фото: Lb.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что вопрос создания Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе будет рассматриваться только после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ. Об этом он сообщил во время брифинга.

Он отметил, что Консультативный совет не предусматривает переговоров с террористическими формированиями на временно оккупированных частях Донбасса.

"Мы не вели никогда переговоры ни с "ДНР", ни с "ЛНР", ни с террористами, ни с сепаратистами - и не будем их вести. Но в Минских договоренностях прописано, и там есть подписи представителей "ДНР" и "ЛНР", там есть условия, что Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями тех территорий. Все больше 5 лет, за которые проходит процесс в Минске, на этих переговорах присутствуют только представители "ДНР" и "ЛНР" - они не являются представителями ТКГ и никогда ими не станут", - заявил Ермак.

Он пояснил, что в ходе Минских договоренностей возник вопрос, с кем согласовывать, поэтому было принято решение "говорить с нашими гражданами с временно оккупированных территорий, которые не были участниками войны и на которых нет крови наших бойцов".

"Мы хотели прекратить монополию на представительство ОРДЛО представителей "ДНР" и "ЛНР", и эта платформа, которой мы нашли рабочее название - Кординационный совет, есть реализацией этой идеи", - заявил глава Офиса президента Украины.

По его словам, в этой платформе не должно быть участников, назначенных государством. Вместо этого ожидается, что это будут представители общественных организаций, церковные деятели.

"Украинская сторона хотела и продолжает настаивать, чтобы эта платформа была создана гражданским обществом. Консультации продолжаются, после консультаций с обществом и парламентом будет принято окончательное решение", - отметил он.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта в Минске договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы.

В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РоSSии, Германии и Франции.

Решения совета должны носить рекомендательный характер.

После этого некоторые народные депутаты партии "Слуга народа" опубликовали обращение к президенту Украины от имени своих однопартийцев в связи с событиями вокруг переговоров с Россией.

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