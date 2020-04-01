Нардеп от “Слуги народа” предлагает запретить любые пикеты и митинги возле судов

Верховная Рада (ВР) может запретить митинги возле зданий судов с применением звукоусиливающей аппаратуры, плакатов, баннеров и политической символики. Нарушителей этого правила будут ждать со стороны службы судебной охраны, возможно, с привлечением помощи полиции.

Об этом KV стало известно из законопроекта №3291 “О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно запрета проведения митингов у зданий судов”, автор – Сергей Демченко (фракция “Слуга народа”)

Законопроектом предлагается дополнить законодательство нормой, согласно которой “на расстоянии ближе 50 метров до помещений, зданий судов запрещается проведение митингов, демонстраций, пикетов, акций протестов, других подобных или аналогичных акций”.

Предлагается запретить установку на указанном расстоянии от судов палаток, сцен, “других подобных сооружений”, размещение и демонстрацию плакатов, баннеров, флагов, политических символов. Также под запрет попадает использование громкоговорителей, звуковоспроизводящей, световой и другой аппаратуры или оборудования для проведения таких акций.

“Служба судебной охраны прекращает проведение указанных акций или действий без принятия каких-либо дополнительных решений или дополнительных указаний с привлечением, при необходимости, представителей Национальной полиции”, – говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, в случае его принятия, будет решена одна из проблем вмешательства в работу судей – попыток физического и психологического давления на судей.

Некоторые СМИ относят Сергея Демченко к внутрифракционной неформальной группе влияния Игоря Коломойского. Сам олигарх через украинские суды пытается вернуть в свою собственность национализированный государством в 2016 году “ПриватБанк”.

Помешать этому призван принятый 30 марта с.г. на внеочередном заседании Рады “антиколомойский закон”. По нему, даже если суд признал национализацию банка незаконной – вернуть его прежним владельцам будет нельзя. По словам президента Владимира Зеленского, на принятии такого закона, делающего невозможным возврат “ПриватБанка” Коломойскому, настаивает МВФ , от которого зависит выделение Украине очередного кредита.

Оппоненты закона утверждают, что он противоречит решениям международных судов, а также выводит из-под наказания сотрудников Национального банка Украины (НБУ) и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), которые ответственны за выведение с рынка банков и, в целом, уличены в противозаконных действиях.