Зеленский рассказал, как будет функционировать проект "Всеукраинская школа онлайн"

Он стартует уже с 6 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Всеукраинская школа онлайн", при помощи которого школьники смогут учиться во время карантина из-за коронавируса, запустят с 6 апреля. Для каждого класса уроки будут транслировать на разных телеканалах.

"Наше задание - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", - сообщил он в ролике, обнародованном Офисом президента.

В рамках этого проекта 40 педагогов из Киева будут учить школьников со всей страны. Ученики 5-11 классов смогут дистанционно изучать 11 предметов по программе Минобразования и науки.

Уроки будут транслироваться каждое утро с понедельника по пятницу на таких каналах:

5 класс - канал "Плюс-плюс" и "112 Украина";

6 класс - "Zoom" и "NewsOne";

7 класс - Zik;

8 - "Индиго" и "Униан";

9 класс - "Рада" и "UA:Культура";

10 - "UA:Перший";

11 - канал М1.

"Остаемся дома - учимся дома", - призвал президент.

Напомним, 29 марта президент Владимир Зеленский анонсировал масштабный проект для дистанционного обучения школьников "Всеукраинская школа онлайн". По сбалансированной программе Министерства образования и науки будут излагаться 11 предметов.