Зеленский рассказал, как будет функционировать проект "Всеукраинская школа онлайн"

Он стартует уже с 6 апреля.

Зеленский рассказал, как будет функционировать проект "Всеукраинская школа онлайн"
Фото: офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Всеукраинская школа онлайн", при помощи которого школьники смогут учиться во время карантина из-за коронавируса, запустят с 6 апреля. Для каждого класса уроки будут транслировать на разных телеканалах.

"Наше задание - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", - сообщил он в ролике, обнародованном Офисом президента.

В рамках этого проекта 40 педагогов из Киева будут учить школьников со всей страны. Ученики 5-11 классов смогут дистанционно изучать 11 предметов по программе Минобразования и науки.

Уроки будут транслироваться каждое утро с понедельника по пятницу на таких каналах:

  • 5 класс - канал "Плюс-плюс" и "112 Украина";
  • 6 класс - "Zoom" и "NewsOne";
  • 7 класс - Zik;
  • 8 - "Индиго" и "Униан";
  • 9 класс - "Рада" и "UA:Культура";
  • 10 - "UA:Перший";
  • 11 - канал М1.

"Остаемся дома - учимся дома", - призвал президент.

Напомним, 29 марта президент Владимир Зеленский анонсировал масштабный проект для дистанционного обучения школьников "Всеукраинская школа онлайн". По сбалансированной программе Министерства образования и науки будут излагаться 11 предметов.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли ГессенВ Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
ГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственностиГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственности
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский пришел в РадуЗеленский пришел в Раду
В Раде не хватило голосов за законопроект Кабмина о внесении изменений в госбюджет на 2020 годВ Раде не хватило голосов за законопроект Кабмина о внесении изменений в госбюджет на 2020 год
Рада приняла законопроект о дополнительной соцпомощи из-за COVID-19Рада приняла законопроект о дополнительной соцпомощи из-за COVID-19
"Батькивщина" отказалась голосовать за законопроект о земле"Батькивщина" отказалась голосовать за законопроект о земле
Рассмотрение законопроекта о банках в профильном комитете Рады заблокировано из-за отсутствия кворумаРассмотрение законопроекта о банках в профильном комитете Рады заблокировано из-за отсутствия кворума
ЕС и "Голос" поддержат законопроект о банкахЕС и "Голос" поддержат законопроект о банках
Зеленский анонсировал "Всеукраинскую школу онлайн"Зеленский анонсировал "Всеукраинскую школу онлайн"
Зеленский рассказал о трех сценариях развития эпидемии COVID-19 в УкраинеЗеленский рассказал о трех сценариях развития эпидемии COVID-19 в Украине
Зеленский потребовал, чтобы маски появились в каждой аптеке и не по завышенным ценамЗеленский потребовал, чтобы маски появились в каждой аптеке и не по завышенным ценам
Герасимов рассказал об антикризисном плане "ЕС"Герасимов рассказал об антикризисном плане "ЕС"
Последние новости
Подгружаем последние новости