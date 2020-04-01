Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 30 марта

Бойцу было 36 лет.

Винницкая областная госадминистрация назвала имя военный, который погиб на Донбассе 30 марта от пули снайпера. Это младший сержант Владимир Мовчанюк из 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Фото: facebook.com/57InfantryBrigade

"Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 н. погиб во время выполнения боевого задания в районе н.п. Первомайское Ясиноватского района Донецкой области. Пуля снайпера оборвала жизнь бойца 30 марта. Военнослужащий проживал в с Андрушевка Погребищенского района Винницкой области, служил по контракту с мая 2015 года. Не женат", - сообщили в Винницкой ОГА.

Это первая смерть на Донбассе с 19 марта, когда снайпер застрелил бойца 30-й отдельной механизированной бригады.

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