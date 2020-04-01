Порошенко: закон о продаже земли позволит сформировать цивилизованный рынок без разбазаривания госземель

Земли, принадлежащие государству запрещено продавать.

Порошенко: закон о продаже земли позволит сформировать цивилизованный рынок без разбазаривания госземель
Фото: eurosolidarity.org

Принятие закона о земле с учетом принципиальных поправок "Европейской Солидарности" - это важнейшая решение, которое позволит сформировать цивилизованный рынок земли, при этом не даст разбазарить государственные и коммунальные земельные ресурсы. Об этом на брифинге в Верховной Раде после голосования заявил лидер партии "Европейская Солидарность", экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Я еще раз подчеркиваю - речь не идет о продаже земли, потому что это была принципиальная позиция «Европейской Солидарности», которую я имею честь возглавлять. Мы отметили, что единственная возможность, когда «Европейская Солидарность» поддержит запуск рынка, будет запрет продажи государственно земли. 11 млн гектаров, принадлежащих государству, то есть украинскому народу, запрещено продавать этим законом. Это поправка «Европейской Солидарности», и сегодня в зале она проголосована. Земля, которая принадлежит коммунальной собственности, муниципалитетам, также запрещена к продаже", - отметил Порошенко.

«Найденные ответы, что делать и как поддержать украинского фермера, который уже много десятков лет получил право постоянного землепользования, только им предоставлена возможность владеть землей за пределами 100 га. В этих условиях также сделаны большие шаги для того, чтобы не допустить монополизацию земли агрохолдингами», - подчеркнул Порошенко.

Он призвал не верить фейкам о "тотальной распродаже", которые распространяют политики, позиция которых де-факто может привести к дефолту Украины". "Мы сохранили украинскую государственную землю, мы сохранили коммунальную собственность и сегодня предоставили право только тем, кто много лет владеет землей как житель, как тот, кто ее обрабатывает, самому определять судьбу своей земли", - заверил Петр Порошенко.

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