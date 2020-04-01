Главврач инфекционной больницы, жавший руку фюреру РФ, заразился коронавирусом

Президент РоSSии приезжал в больницу на прошлой неделе.

Московский врач Денис Проценко, который на прошлой неделе показывал инфекционную больницу президенту РоSSии Владимиру Путину, заразился коронавирусом.

Об этом сообщил телеканал "РоSSия 24" со ссылкой на медиков, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Проценко чувствует себя удовлетворительно и лечится в возглавляемой им больнице в поселке Коммунарка.

Путин приезжал в эту больницу 24 марта. Проценко провел ему экскурсию по больнице, а при встрече пожал руку.

По некоторым корпусам Путин ходил в желтом защитном костюме.

Фото: kremlin.ru

Напомним, что в РоSSии подтвердили около 2,3 тысяч случаев коронавирусной болезни, 17 из которых привели к летальному исходу. Вылечился 121 человек.