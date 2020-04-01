Главврач инфекционной больницы, жавший руку фюреру РФ, заразился коронавирусом

Президент РоSSии приезжал в больницу на прошлой неделе.

Московский врач Денис Проценко, который на прошлой неделе показывал инфекционную больницу президенту РоSSии Владимиру Путину, заразился коронавирусом.

Об этом сообщил телеканал "РоSSия 24" со ссылкой на медиков, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Проценко чувствует себя удовлетворительно и лечится в возглавляемой им больнице в поселке Коммунарка.

Путин приезжал в эту больницу 24 марта. Проценко провел ему экскурсию по больнице, а при встрече пожал руку.

По некоторым корпусам Путин ходил в желтом защитном костюме.

Фото: kremlin.ru

Напомним, что в РоSSии подтвердили около 2,3 тысяч случаев коронавирусной болезни, 17 из которых привели к летальному исходу. Вылечился 121 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли ГессенВ Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
ГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственностиГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственности
Блок рекламы


Похожие новости
Новый глава Минздрава назвал своим приоритетом борьбу с коронавирусом и завершение медреформыНовый глава Минздрава назвал своим приоритетом борьбу с коронавирусом и завершение медреформы
Новый глава Минздрава назвал приоритеты своей работы: борьба с коронавирусом и завершение медреформыНовый глава Минздрава назвал приоритеты своей работы: борьба с коронавирусом и завершение медреформы
Германия и Франция: наблюдателям ОБСЕ на Донбассе не дают свободно передвигаться под предлогом борьбы с коронавирусомГермания и Франция: наблюдателям ОБСЕ на Донбассе не дают свободно передвигаться под предлогом борьбы с коронавирусом
Один из кардиналов Ватикана госпитализирован с коронавирусомОдин из кардиналов Ватикана госпитализирован с коронавирусом
От населения ОРДЛО скрывают ситуацию с коронавирусом, - МинреинтеграцииОт населения ОРДЛО скрывают ситуацию с коронавирусом, - Минреинтеграции
Глава Запорожского облсовета заразился коронавирусомГлава Запорожского облсовета заразился коронавирусом
Трамп продлил ограничения в связи с коронавирусом до конца апреляТрамп продлил ограничения в связи с коронавирусом до конца апреля
Кабмин одобрил обязательную обсервацию для вернувшихся из стран с коронавирусом гражданКабмин одобрил обязательную обсервацию для вернувшихся из стран с коронавирусом граждан
В Александровской больнице 38 пациентов с COVID-19, из них 4 - в реанимации, - главврачВ Александровской больнице 38 пациентов с COVID-19, из них 4 - в реанимации, - главврач
Минздрав определил 240 больниц для пациентов с коронавирусом (список)Минздрав определил 240 больниц для пациентов с коронавирусом (список)
Последние новости
Подгружаем последние новости