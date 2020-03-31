Возле Екатериновки военнослужащий ВСУ подорвался на противопехотной мине

Во вторник, 31 марта, в районе населенного пункта Екатериновка в Луганской области во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

Раненому предоставили медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое.

По предварительным данным, мина - роSSийского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

"Применение таких боеприпасов раз подтверждает, что роSSийские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, за прошедшие сутки число обстрелов на Донбассе увеличилось до 18. В результате один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение.