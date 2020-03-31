?В штабе ООС разъяснили порядок пропуска через КПВВ во время карантина

Для лиц, у которых есть местная регистрация, дополнительных ограничений не вводится.

Штаб операции Объединенных сил разъяснил порядок пропуска через КПВВ на Донбассе на период карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в фейсбуке.

"В связи с большим количеством обращений граждан по введенному карантину в районе проведения операции Объединенных сил, Call-центр операции предоставил разъяснения на самые актуальные вопросы", - говорится в сообщении.

В штабе пояснили, что:

- для лиц, у которых есть местная регистрация, на передвижение в пределах и между Донецкой и Луганской областями дополнительных ограничений не вводится. Эта категория граждан также может проезжать на эти территории со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. При этом жителям Донецкой и Луганской областей рекомендуется без веских причин не оставлять районы постоянного проживания.

- не ограничивается право на въезд на территорию Донецкой и Луганской областей гражданам, владеющим недвижимостью в этих областях.

- в район проведения операции также будут пропускать лиц, которые следуют к месту работы при предъявлении соответствующей справки от работодателя.

- основанием для пропуска граждан на въезд-выезд также может быть смерть близких родственников и членов семьи, что также подтверждается соответствующими документами.

- разрешение на пересечение границ областей предоставляется гражданам для осуществления лечения в особо тяжелых случаях, беременным женщинам и лицам, которые их сопровождают.

- частным предпринимателям, организациям, предприятиям, осуществляющим обеспечение жизнедеятельности региона, разрешен въезд/выезд по предъявлению соответствующих документов.

- отдельные решения могут приниматься на пропуск лиц, имеющих веские причины гуманитарного характера или критические жизненные обстоятельства при наличии подтверждающих документов.

"При этом пересечение границ областей осуществляется только через определенные командованием Объединенных сил блок-посты с обязательным температурным скринингом без исключения всех граждан и должностных лиц с соблюдением определенных ранее процедур... Просим относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений и воздержаться от поездок без крайней необходимости", - подчеркнули в штабе.

За дополнительной информацией граждан просят обращаться в сall-центр.

Напомним, с 22 марта Штаб ООС решил прекратить пропуск через линию разграничения на Донбассе в связи с коронавирусом.

Жителей ОРДЛО с температурой перестали пропускать в Украину еще 7 марта. 13 марта Украина запретила въезд жителям временно оккупированных территорий и иностранцам через линию столкновения. 14 марта свои ограничения ввели группировки "ДНР" и "ЛНР". 18 марта "власти" "ДНР" заявили о закрытии пунктов пропуска на оккупированную территорию из-за коронавируса в Украине. При этом террористы отрицают наличие инфицированных коронавирусом на подконтрольной им территории. 21 марта аналогичное решение приняли "власти" "ЛНР".

30 марта в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что оккупанты в ОРДЛО и в Крыму скрывают от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирусом, что лишает их возможности обезопасить себя от эпидемии. Так, по состоянию на 30 марта оккупационная администрация в ОРЛО признала наличие одного инфицированного, в ОРДО ни один случай не подтверждают.

После введения карантина количество пересечений линии разграничения с ОРДЛО снизилось в 56 раз.