?Минздрав рассчитывает пройти эпидемию, как в Японии, без пика

"Делаем все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения".

Министерство здравоохранения рассчитывает пройти эпидемию коронавируса, как в Японии, без пика.

Об этом на брифинге во вторник рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы делаем все возможное, чтобы пиковой нагрузки на систему здравоохранения не произошло и чтобы мы по примеру Японии шли с единичными случаями, с которыми будет спокойно справляться система здравоохранения", - сказал он.

Ляшко добавил, что в министерстве есть прогнозы, когда такой пик возможен, но не стал называть возможные сроки.

"Мы не хотим, чтобы в Украине произошел пик. Мы делаем все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Для этого и вводятся на упреждение карантинные меры, которые позволяют нам растягивать во времени случаи коронавирусной болезни", - подчеркнул Ляшко.

Пока что для больных с коронавирусом в больницах первой волны подготовили 67 тысяч кроватей. Если половина из них будет занята, начнут подключать больницы второй очереди.

Напомним, что по состоянию на утро 31 марта в Украине зафиксировали 549 случаев коронавирусной болезни.