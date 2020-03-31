Германия и Франция: наблюдателям ОБСЕ на Донбассе не дают свободно передвигаться под предлогом борьбы с коронавирусом

Главы МИД двух сран "очень озабочены" ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ.

??Германия и Франция: наблюдателям ОБСЕ на Донбассе не дают свободно передвигаться под предлогом борьбы с коронавирусом
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Фото: facebook.com/pressjfo.news

По мнению Берлина и Парижа, пророSSийские сепаратисты в "ДНР" и "ЛНР" мешают работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины, под предлогом защиты от распространения коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как заявили министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, они "очень озабочены" ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ ОБСЕ в Украине с 21 марта 2020 года.

"Наблюдатели должны иметь возможность безопасно и свободно передвигаться по всей территории Украины, а пандемия коронавируса не должна становиться предлогом для того, чтобы ограничивать свободу передвижения членов СММ и их возможности по выполнению своих задач", - говорится в совместном заявлении дипломатов.

Напомним, ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что оккупанты в ОРДЛО и в Крыму скрывают от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирусом, что лишает их возможности обезопасить себя от эпидемии. Так, по состоянию на 30 марта оккупационная администрация в ОРЛО признала наличие одного инфицированного, в ОРДО ни один случай не подтверждают.

Отметим, что мандат СММ ОБСЕ на Донбассе продлили до 31 марта 2021 года. Миссия работает в Украине с марта 2014 года. Это - невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

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