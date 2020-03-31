В Донецкой области снайпер боевиков застрелил военнослужащего ВСУ

Также боец Объединенных сил был ранен в Луганской области.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб от пули снайпера боевиков в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. К сожалению, сегодня, 30 марта, Украина потеряла еще одного защитника. На одной из позиций в Донецкой области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Командование ООС выражает соболезнования родным и близким погибшего и подчеркивает, что действия оккупантов не останутся безнаказанными.

Также сообщается, что в Луганской области в результате обстрела был ранен один украинский защитник. Он доставлен в военно-медицинский госпиталь и получает медицинскую помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

"Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Напомним, утром 30 марта оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Сообщалось о двух раненых.

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