Один из кардиналов Ватикана госпитализирован с коронавирусом

Предполагается, что с папой Франциском в последнее время он не контактировал.

Один из кардиналов Ватикана госпитализирован с коронавирусом
Генеральный викарий Рима кардинал Анджело Де Донатис
Фото: lalucedimaria.it

Генеральный викарий Рима кардинал Анджело Де Донатис заразился коронавирусом.

30 марта он был госпитализирован в римскую больницу "Джемелли", передает итальянский телеканал Rai News 24.

Викариат Рима сообщает, что у 66-летнего итальянского кардинала Анджело де Донатиса "высокая температура, но его общее состояние удовлетворительное, ему прописана антивирусная терапия".

Ближайшее окружение викария в целях профилактики ушло на самоизоляцию.

Отмечается, что в последнее время кардинал Анджело Де Донатис с Папой Римским Франциском не встречался, поскольку контакты с понтификом ограничены.

Всего в Ватикане выявлено шесть случаев заражения коронавирусом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли ГессенВ Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
ГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственностиГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственности
"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
Блок рекламы


Похожие новости
От населения ОРДЛО скрывают ситуацию с коронавирусом, - МинреинтеграцииОт населения ОРДЛО скрывают ситуацию с коронавирусом, - Минреинтеграции
Глава Запорожского облсовета заразился коронавирусомГлава Запорожского облсовета заразился коронавирусом
Трамп продлил ограничения в связи с коронавирусом до конца апреляТрамп продлил ограничения в связи с коронавирусом до конца апреля
Кабмин одобрил обязательную обсервацию для вернувшихся из стран с коронавирусом гражданКабмин одобрил обязательную обсервацию для вернувшихся из стран с коронавирусом граждан
Минздрав определил 240 больниц для пациентов с коронавирусом (список)Минздрав определил 240 больниц для пациентов с коронавирусом (список)
Минздрав: больных коронавирусом в легком состоянии не будут госпитализироватьМинздрав: больных коронавирусом в легком состоянии не будут госпитализировать
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
Разумков призвал депутатов отдать надбавки к зарплате на борьбу с коронавирусомРазумков призвал депутатов отдать надбавки к зарплате на борьбу с коронавирусом
Глава полиции Киева Крищенко заболел коронавирусомГлава полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом
Почти 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям, - МИДПочти 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям, - МИД
Последние новости
Подгружаем последние новости