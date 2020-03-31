Рада приняла закон о рынке земли

Отмену моратория на землю поддержали 259 депутатов при минимально необходимых 226.

Рада приняла закон о рынке земли
Иллюстративное фото
Фото: Макс Требухов

В ночь на вторник, 31 марта, Рада на внеочередном пленарном заседании отменила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с июля 2021.

За законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226.

Отмену моратория на землю поддержали депутаты фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос" и группа "Доверие". Закон был принят в целом.

На внеочередное заседание парламента по рассмотрению законопроекта о рынке земли прибыл президента Владимир Зеленский.

Во время голосования фракция ОПЗЖ блокировала трибуну, протестуя против принятия этого закона.

Напомним, в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября 2019 года. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок.

Владимир Зеленский отмечал, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении - это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

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