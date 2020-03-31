В деле Шеремета сроки расследования продлили до июня
В ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению меры пресечения подозреваемым.
Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца - до 12 июня 2020 года.
Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, передает hromadske.
Следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия в отношении подозреваемых Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
По словам прокурора, без их завершения передавать дело в суд рано. Сергей Зузак отметил, что все трое подозреваемых на данный момент отказались от прохождения полиграфа, а некоторые из них от психологической и антропологической экспертиз.
В то же время адвокаты подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь подавали протест относительно этого ходатайства, подчеркивая, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.
Также в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению меры пресечения подозреваемым, срок которой истекает в начале апреля.
В феврале следователи Национальной полиции просили Офис генерального прокурора продлить сроки досудебного следствия до июня, однако тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка продлил их до апреля, отметив, что пока доказательств по делу недостаточно и нужно еще поработать.
Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер). К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.
По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.