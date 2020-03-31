В деле Шеремета сроки расследования продлили до июня

В ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению меры пресечения подозреваемым.

В деле Шеремета сроки расследования продлили до июня
Фото: 5.ua

Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца - до 12 июня 2020 года.

Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, передает hromadske.

Следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия в отношении подозреваемых Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

По словам прокурора, без их завершения передавать дело в суд рано. Сергей Зузак отметил, что все трое подозреваемых на данный момент отказались от прохождения полиграфа, а некоторые из них от психологической и антропологической экспертиз.

В то же время адвокаты подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь подавали протест относительно этого ходатайства, подчеркивая, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.

Также в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению меры пресечения подозреваемым, срок которой истекает в начале апреля.

В феврале следователи Национальной полиции просили Офис генерального прокурора продлить сроки досудебного следствия до июня, однако тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка продлил их до апреля, отметив, что пока доказательств по делу недостаточно и нужно еще поработать.

Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер). К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

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