От населения ОРДЛО скрывают ситуацию с коронавирусом, - Минреинтеграции

В ОРЛО признали наличие одного инфицированного, в ОРДО ни один случай не подтверждают.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что оккупанты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, скрывают от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирусом, что лишает их возможности обезопасить себя от эпидемии COVID-19.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что ситуация ухудшается из-за недостатка медицинского персонала, тестовых систем и недостаточного количества мест в больницах.

"По состоянию на 30 марта оккупационная администрация в ОРЛО признала наличие одного инфицированного, в ОРДО ни один случай не подтверждают. При этом тестирование на коронавирус фактически не осуществляется из-за нехватки тестовых систем. Диагностика в редких случаях проводится только для представителей оккупационной администрации и военных. Врачей в ОРЛО также заставляют подписывать обязательства о неразглашении реального состояния с заболеваемостью. Часть медиков де-факто находится в режиме самоизоляции вместе с семьями, что подтверждает наличие серьезных проблем", - говорится в сообщении.

Первый пациент с COVID-19 в Луганской области мог заразиться от народного депутата

В министерстве также отмечают, что жителям оккупированных территорий часто ставят диагноз "ОРВИ", даже если есть явно выраженные симптомы коронавируса.

"Большинство этих граждан не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях. В то же время, оккупационными администрациями принимаются меры для обеспечения безопасности военных, находящихся под управлением роSSийского командования. На Донбассе подразделения оккупационных сил переводятся на карантин, вводятся ограничения на общение с гражданским населением, в том числе - членами семей. Аналогичная ситуация наблюдается в Крыму", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что на территорию ОРДЛО из РоSSии прибыла группа военных специалистов по вирусологии. Их основная задача - медицинское обеспечение роSSийских военных.

Минреинтеграции призывает международные гуманитарные организации усилить мониторинг ситуации по медицинскому обеспечению жителей оккупированных территорий и информировать международное сообщество о нарушении оккупационными властями права человека на жизнь и здоровье.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции в Донецкой области 22 марта ввели режим Чрезвычайной ситуации.

О ситуации в ОРДЛО читайте в материале LB.ua "Коронавирус в ОРДЛО: попытка побега, липовые справки и нехватка медперсонал".