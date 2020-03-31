"Требования были очень высокие", - в Кабмине прокомментировали назначение глав Минздрава и Минфина

Назначение Марченко поддержали 256 народных депутатов, а Степанова - 246.

"Требования были очень высокие", - в Кабмине прокомментировали назначение глав Минздрава и Минфина
Фото: kmu.gov.ua

В Кабинете министров прокомментировали назначение предложенных правительством кандидатур министра финансов Сергея Марченко и министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"Верховная Рада Украины поддержала предложенные правительством кандидатуры министра финансов Сергея Марченко и министра здравоохранения Максима Степанова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что назначение Марченко поддержали 256 народных депутатов, а Степанова - 246.

"Требования к кандидатам были очень высокие, по-другому в это ответственное время - никак. Рассчитываю, что Максим Степанов и Сергей Марченко обеспечат эффективную работу министерств и направят усилия на преодоление общей угрозы", - прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, сегодня, 30 марта, Рада собралась на внеочередное заседание. На нем депутаты поддержали законопроект об уголовной ответственности за экспорт медицинских товаров. Также Рада уволила министров здравоохранения и финансов, но не смогла назначить им замену.

Второе заседание было посвящено одному вопросу - изменениям в бюджет из-за проблем с питанием в армии.

Позже депутаты со второго раза назначила министром здравоохранения максима Степанова, а министром финансов - Сергея Марченко.

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