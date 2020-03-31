Суд продлил арест подозреваемого по делу Гандзюк Левина

Генпрокурор Венедиктова уверяет, что расследование не потеряет темпа и будет доведено до конца.

Суд продлил арест подозреваемого по делу Гандзюк Левина
Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) в суде в болгарском Бургасе, 9 марта 2020
Фото: hromadske.ua

Печерский районный суд Киева продлил на два месяца арест и оставил под стражей подозреваемого в организации убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

В понедельником, 30 марта генпрокурор Ирина Венедиктова провела встречу с руководством Временной следственной комиссии Верховной Рады для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов в течение 2017-2018 годов.

Венедиктова представила своего заместителя Алексея Симоненко, который включен в состав группы прокуроров, надзирающих за расследованием этого резонансного уголовного производства. Она также заверила, что расследование не потеряет темпа и будет доведено до конца.

"Расследование дела Екатерины Гандзюк будет доведено до конца и не потеряет темпа - это наша принципиальная позиция. В уголовном производстве изменился куратор - это мой заместитель Алексей Симоненко. Однако, группа прокуроров и группа следователей СБУ остаются теми же - которые совершили прорыв в следствии. Все настроены на реальный результат и направление обвинительных актов в суд. В то же время мы открыты и приветствуем парламентский контроль и контроль общественности, и нам будет о чем отчитываться и в дальнейшем. Наша задача действовать в рамках закона, чтобы как можно быстрее установить истину и наказать всех виновных", - заявила Венедиктова.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

Сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали Левина 24 января 2020 года, где он проживал вместе со своей соотечественницей. 27 января болгарский суд арестовал его на 40 суток. 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче Левина Украине.

16 марта Болгария экстрадировала Левина в Украину.

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