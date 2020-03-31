Рада приняла в первом чтении закон о невозвращении банков бывшим владельцам

"Антиколомойский" закон поддержали 267 депутатов.

Рада приняла в первом чтении закон о невозвращении банков бывшим владельцам
Фото: Макс Левин

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник приняла в первом чтении законопроект об отдельных вопросах функционирования банковской системы (№2571-д). Это ключевой законопроект для новой программы Международного валютного фонда (наряду с законопроектом о рынке земли).

Его поддержали 267 депутатов.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Совершенствуется механизм создания "переходного банка", чтобы он мог начать свое функционирование практически мгновенно.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда. Фонд рекомендовал Украине установить процедурные гарантии справедливого и беспристрастного судебного разбирательства. Без них существует риск того, что кто-нибудь из пострадавших может через суд получить слишком большую компенсацию, которая создаст огромную дыру в государственном бюджете или резервах НБУ.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть себе национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Напомним, Приватбанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью.

Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора .

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