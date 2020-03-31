Сивохо: СНБО превратился в фикцию

Бывший советник заявил, что Данилов "спрятал голову в песок".

Сивохо: СНБО превратился в фикцию
Фото: Макс Требухов

Шоумен Сергей Сивохо заявил, что не расстроился из-за увольнения с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и намерен продолжать работу над развитием "платформы примирения и единства".

Об этом говорится в его фейсбуке.

"Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру! Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало", - написал он.

Сивохо также заявил, что СНБО уже не тот, что раньше.

"На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. РНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию", - говорится в его заявлении.

Напомним, 12 марта Сергей Сивохо презентовал в Киеве "Платформу единства и примирения". По его задумке, это будет центр, который объединит государственные и общественные инициативы, связанные с прекращением войны на Донбассе.

Во время мероприятия возникла потасовка, во время которой Сивохо толкнули на пол.

После презентации группа депутатов Верховной Рады от "Слуги народа" попросили секретаря СНБО Алексея Данилова уволить Сивохо за деятельность, наносящую вред национальным интересам Украины и ее безопасности.

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