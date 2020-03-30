КИУ: почти 100 депутатов не дошли на внеочередное заседание Рады

По данным регистрации народных депутатов, на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта в зале отсутствовали 92 народных депутата.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в фейсбуке.

Самая высокая явка - у "Европейской солидарности" - отсутствовали два депутата из 27, или 8%. У ОПЗЖ отсутствовали пятеро нардепов, или 10% от состава фракции.

У "Голоса" отсутствовали 17% депутатов фракции, а у "Слуги народа" - 44 депутата, или 18% состава фракции.

Низкие показатели у депутатской группы "Доверие" - отсутствовали 29% парламентарив. Также на заседании не было 30% внефракционных депутатов.

Самая низкая явка - у ВО "Батькивщина" - отсутствуют 42% депутатов, а также группы "За будущее" - отсутствовали 17 депутатов из 22, или 75% состава группы.

"Отмечаем, что во время регистрации официально были зарегистрированы 292 народных депутата. Однако, впоследствии их количество увеличилось. Поэтому для объективности КИУ были взято результаты голосований за первые 10 решений, а именно - количество отсутствующих по фракциям", - добавили в КИУ.

Напомним, сегодня, 30 марта, Рада собралась на внеочередное заседание. На нем депутаты поддержали законопроект об уголовной ответственности за экспорт медицинских товаров. Также Рада уволила министров здравоохранения и финансов, но не смогла назначить им замену.

Последний раз депутаты собирались в зале заседаний в пленарном режиме еще 6 марта. После этого состоялось уже четыре внеочередных заседания: два 17 марта и два 30 марта.