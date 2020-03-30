В Раде не хватило голосов за законопроект Кабмина о внесении изменений в госбюджет на 2020 год

Документ отправили на доработку в профильный комитет.

Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 Кабинета министров о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год". За него проголосовало недостаточное количество нардепов - 223 при 226 минимальных.

Перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что изменения в бюджет обусловлены тем, что для борьбы с коронавирусом нужны быстрые, неординарные и непопулярные решения.

"Мы тщательно пересмотрели все расходы, решили сократить зарплаты до уровня не больше 10 минимальных зарплат в Украине для всех категорий - служащих, чиновников. Мы фактически создали Фонд борьбы с коронавирусом в объеме более 97 млрд гривен, который будет направлен на борьбу с коронавирусом, поддержку медиков, закупку лекарств, средств индивидуальной защиты... Отдельно создадим закон и проголосуем за поддержку государственного и коммунального бизнеса, будем поддерживать местное самоуправление", - заявил он.

Шмыгаль добавил, что законопроект оставил в бюджете основные статьи по развитию - дороги, инфраструктурные объекты, оставили большинство расходов на культуру и образование.

"Был ряд непопулярных решений - создание Фонда за счет капитальных расходов, которые мы вернем", - заявил премьер-министр.

Парламент проголосовал за направление этого законопроекта на рассмотрение в комитет и подготовке его к повторному первому чтению по сокращенной процедуре.

Напомним, 29 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год".

В обновленном тексте поправок, текст которых есть в распоряжении LB.ua, Кабмин предложил ВР увеличить дефицит годового бюджета в 3 раза - с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд гривен.

Предполагается, что доходы госбюджета сократятся с 1,096 трлн гривен до 972,6 млрд гривен.

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